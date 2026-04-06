ТАНТК имени Бериева в Таганроге задолжал московской компании почти 90 млн рублей

Таганрогский ТАНТК имени Бериева обязали выплатить долг московской компании.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области поддержал решение третейского суда и принудительно обязал таганрогский ТАНТК имени Бериева выплатить долг московской охранной компании. Соответствующую информацию указали в электронной картотеке дел суда.

Как выяснили при рассмотрении финансового спора, ранее перечислить средства истцу потребовали в Арбитражном учреждении при Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России», но ответчик решение не исполнил. После этого иск поступил в донской арбитраж.

Суд решил выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения, а также взыскать в пользу охранной организации 77,6 млн рублей основного долга по оплате услуг, оказанных за апрель — август 2025 года, более 10 млн рублей неустойки за просрочку оплаты услуг, а также 975 тысяч рублей расходов по оплате арбитражного сбора.

Кроме того, донское предприятие обязали отдельно выплатить еще 275,5 тысячи рублей госпошлины.

Решение могут обжаловать в Федеральном арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение месяца со дня вынесения определения.

