В Беларуси в апреле выпал град

Новая рабочая неделя началась с резкой перемены погоды. Так, сразу в нескольких частях страны выпал град.

Источник: Смартпресс

Стихия накрыла как минимум Гродно, Минск, Барановичи, Сморгонь, Слоним и другие города. К слову, ранее синоптики предупреждали о смене характера небесной канцелярии, объявив на понедельник и вторник оранжевый уровень опасности.

Например, читательница Smartpress.by Елена поделилась фотографиями из Минского района: там, по её словам, «прошёл очень быстрый и очень нежный град». Она добавила, что от начала осадков до того, как «белые шарики растаяли на солнце», прошло всего 40 секунд.

Белгидромет объявил третий уровень опасности

Ранее Smartpress.by писал, что 7 апреля в Беларуси сохранится сильный ветер, из-за чего МЧС выпустило срочные рекомендации для водителей и посоветовало по возможности ставить машины в гараж. По данным синоптиков, оранжевый уровень опасности объявлен для трёх областей — Брестской, Гродненской и Минской.

По информации Белгидромета, завтра править бал будет «неустойчивая воздушная масса», которая идёт к нам с Балтийского моря. Из-за неё на большей части республики ожидаются дождь, мокрый снег и грозы (по югу). Что касается ветра, он разгонится до порывов 15−20 м/с, что по шкале Бофорта соответствует 7−8 баллам опасности.