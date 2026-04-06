Предпринимателя будут судить после падения рабочего в калининградском ТЦ

В Калининграде будут судить предпринимателя, по вине которого травмировался рабочий в торговом центре на Ленинском проспекте. Руководитель обвинен в нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, местный ИП при выполнении электромонтажных работ на высоте привлек разнорабочего, который не прошел обучение технике безопасности.
3 ноября 2025 года во время монтажа освещения рабочий упал со строительных лесов и травмировался.
Впереди суд.