Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателя будут судить после падения рабочего в калининградском ТЦ

Бизнесмен допустил к работе мужчину, не прошедшего должное обучение.

В Калининграде будут судить предпринимателя, по вине которого травмировался рабочий в торговом центре на Ленинском проспекте. Руководитель обвинен в нарушении правил безопасности при ведении работ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, местный ИП при выполнении электромонтажных работ на высоте привлек разнорабочего, который не прошел обучение технике безопасности.

3 ноября 2025 года во время монтажа освещения рабочий упал со строительных лесов и травмировался.

Впереди суд.