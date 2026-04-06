Обвинение просит для экс-мэра Нижнего Новгорода 13 лет колонии

Государственное обвинение запросило 13 лет лишения свободы для бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Об этом сообщил корреспондент издания «Коммерсантъ» из зала Московского районного суда. Помимо тюремного срока, прокурор настаивает на штрафе в размере 510 млн рублей и 10-летнем запрете на занятие должностей на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Бывшего чиновника обвиняют в том, что в 2012—2013 годах он совместно со своим заместителем получил через посредников взятку в размере 17 млн рублей. По версии следствия, денежное вознаграждение полагалось за содействие представителю коммерческой организации в развитии ритуального бизнеса в городе. Обвинение также просит взыскать сумму взятки за счет имущества подсудимого, которое ранее было арестовано на сумму 68 млн рублей.
В настоящее время Олег Кондрашов по-прежнему находится в международном розыске, поэтому судебный процесс проходит заочно. В суде продолжаются прения сторон, по итогам которых будет вынесен окончательный приговор по громкому коррупционному делу.
