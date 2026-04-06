Что строго запрещено на Благовещение, 7 апреля 2026 года

И сегодня Всемирный день здоровья — не повод для массовой зарядки, хотя и она не помешает. Это напоминание о том, что наша жизнь в наших руках, но не только. Медицина, санитария, профилактика — это договор каждого с каждым. И хороший повод вспомнить: здоровье не купить, но его можно сохранить. Если, конечно, не забывать о нем 364 дня в году.