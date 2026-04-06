Что строго запрещено на Благовещение, 7 апреля 2026 года

Согласно данным светского календаря, 7 апреля свой день рождения празднует глобальное здравоохранение. Именно в этот день в 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — структуры ООН, рожденной из пепла Второй мировой войны.
Идея создать единый орган, координирующий борьбу с болезнями по всему миру, витала в воздухе еще в XIX веке. Но лишь две мировые войны и последовавшая за ними разруха заставили правительства действовать. Тиф, холера, оспа, туберкулез — инфекции не спрашивали паспорт, а национальных систем здравоохранения катастрофически не хватало.
7 апреля 1948 года, когда 26 стран-учредительниц ратифицировали устав ВОЗ, человечество впервые признало: здоровье — не частное дело гражданина и не внутренняя политика государства, а всеобщее достояние.
День рождения ВОЗ: здоровье — дело общее.
ВОЗ учредила праздник сразу после своего создания — в 1950 году. Дата привязана не к случайности, а к дню рождения самой организации. Смысл: каждый год напоминать миру о том, что доступ к медицинской помощи — право, а не привилегия.
Каждый День здоровья посвящен конкретной теме. В разное время это были борьба с диабетом, депрессией, устойчивостью к антибиотикам. Темы выбираются самые острые — те, что тихо убивают миллионы, пока заголовки новостей кричат о другом.
После пандемии COVID-19 этот праздник обрел новое звучание. Сегодня все нам буквально кричит о том, что здоровье — это не только отсутствие вируса. Это психика, экология, качество пищи, доступ к чистой воде и даже информационная гигиена. А может быть, особенно она!
И сегодня Всемирный день здоровья — не повод для массовой зарядки, хотя и она не помешает. Это напоминание о том, что наша жизнь в наших руках, но не только. Медицина, санитария, профилактика — это договор каждого с каждым. И хороший повод вспомнить: здоровье не купить, но его можно сохранить. Если, конечно, не забывать о нем 364 дня в году.
И это — тоже благая весть. Возможно, не менее значимая той, которую в этот день сообщил Деве Марии архангел Гавриил. О рождении у нее сына, который станет спасителем человечества.
Бабий праздник: день строжайшего покоя.
Благовещение — так и называется этот один из величайших праздников церковного года, день, когда сама природа замирает, внимая благой вести.
Праздник установлен в память о дне, когда архангел Гавриил явился Деве Марии с благой вестью о том, что она родит Иисуса. Это событие считается началом земного пути Христа и первой ступенью на пути к спасению человечества. Без свободного согласия Марии («Да будет Мне по слову твоему») воплощение Спасителя было бы невозможно.
В народной традиции этот день получил названия: Благовещенье, Бабий праздник, Зимобор, Третья встреча весны.
Этот день наши предки считали одним из величайших в году, третьей и окончательной встречей весны (после Сретенья и Сорок). Считалось, что на Благовещение весна окончательно побеждает зиму: «На Благовещенье весна зиму поборола», «Покров — не лето, Благовещенье — не зима». Земля пробуждалась ото сна, из нее выходили змеи, ящерицы, медведи, и в то же время это был день строжайшего покоя — ни люди, ни твари, ни даже черти в аду не должны были трудиться.
Благовещение — день, когда «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».
Обряды 7 апреля: выпуск птиц на волю.
Особое почитание в этот день — Божьей Матери. В храмах священники надевают облачения голубого цвета — цвета Богородицы, символизирующего чистоту и непорочность. К ней обращались с молитвами о помощи в воспитании детей, укреплении брака, исцелении души и тела.
И — птицам, как главным вестникам. В этот день они становились главным символом дня, а выпущенные на волю птицы, по поверью, становились ходатаями за человека перед Богом.
Именно этот обряд — выпуск птиц на волю, и становился главным в этот день.
Самый красивый и любимый обычай Благовещения. Люди специально ловили птиц (синиц, жаворонков, голубей) и торжественно выпускали их из клеток на волю при большом скоплении народа. Считалось, что птицы, получившие свободу, будут молиться Богу за своих освободителей, просить для них счастья и благополучия. Об этом обычае писал даже А. С. Пушкин: «В чужбине свято соблюдаю/Родной обычай старины:/На волю птичку выпускаю/При светлом празднике весны».
Хозяйки в этот день пекли просфоры — постные церковные хлебцы — по числу домочадцев. Утром их несли в храм, где священник освящал их. Дома просфору съедали натощак, веря, что это принесет здоровье и удачу. Крошки добавляли в корм домашним животным и в семена, чтобы скот был здоров, а урожай богатым. Пасечники клали кусочек просфоры в улей, чтобы пчелы лучше роились. Также в этот день готовили особый пирог — кулебяку с рыбой или капустой. Даже в пост на Благовещение всегда давалось послабление — разрешалось есть рыбу.
Третья встреча весны: вода смывает хворь.
На Благовещение отмечали третью (окончательную) встречу весны. Люди жгли костры, вокруг которых водили хороводы, пели веснянки и прыгали через огонь, чтобы очиститься от болезней и защититься от колдовства. В некоторых местах сжигали соломенные постели, на которых спали зимой, и переходили спать в клети.
Также в этот день было принято освящать семена для будущего посева — считалось, что Бог благословляет землю и все, что на ней растет. Существовала особая примета для капусты: первый кочан, сорванный осенью, оставляли на ночь в подвале, а наутро проверяли. Счастливцы находили в нем семена, которым не страшен никакой мороз — как и капусте, родившейся от них.
С утра люди ходили к родникам, рекам или колодцам и умывались водой. Считалось, что благовещенская вода смывает любую хворь, а найденный по пути цветок обещал девушке скорое замужество.
Запреты 7 апреля: злое слово вернется сторицей.
Что категорически нельзя было делать 7 апреля?
На Благовещение запретов было больше, чем в любой другой день — крестьяне верили, что их соблюдают даже птицы и черти в аду.
Заниматься любой работой — строжайший запрет. «На Благовещенье птица гнезда не вьет, девка косы не плетет». Верили, что иначе можно навлечь на себя беду.
Копать землю, вбивать колья и столбы — земля в этот день спит, и ее нельзя беспокоить.
Шить, вязать, вышивать — чтобы не «зашить» свою судьбу и не перепутать пути домочадцев.
Стричься, красить волосы, расчесываться — чтобы не лишиться красоты, здоровья и не «укоротить» свою судьбу.
Отправляться в дорогу — к большой беде в пути.
Давать в долг или брать взаймы деньги, хлеб, соль — к финансовым потерям, нищете и голоду.
Выносить мусор и что-либо отдавать из дома — чтобы не отдать здоровье, достаток и удачу.
Приносить что-то с улицы в дом — иначе заведутся мыши, тараканы.
Петь, танцевать, громко смеяться, веселиться — кто ослушается, тот весь год проведет в тоске и печали.
Ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать — любое злое слово вернется сторицей.
Надевать новую одежду; быстро износится или порвется.
Покупать вещи — они быстро придут в негодность.
Сажать растения и деревья — не приживутся, вытянут соки из других посадок.
Плакать — тот, кто будет слезы лить, до Пасхи не остановится.
Жениться и выходить замуж — брак будет несчастливым.
Оставлять открытыми ножи на столе — к семейным ссорам.
Одним словом, Благовещение — это уникальное переплетение христианского богословия и архаичных народных верований. Центральное место занимает идея священного покоя — «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет» — восходящая к древнейшему представлению о том, что в великие дни нельзя нарушать гармонию мира никаким действием.
Выпуск птиц на волю соединяет христианскую символику (голубь как образ Святого Духа) с народным почитанием пернатых вестников весны. Освящение просфор и семян отражает крестьянскую заботу о хлебе насущном и вере в божественное благословение урожая. А очистительные костры, прыжки через огонь и сжигание старых постелей — это мощный, дохристианский по происхождению ритуал обновления перед началом нового сельскохозяйственного цикла.
Благовещение — это точка отсчета: с него начинается новый год для земли, для животных, для человека. И входить в этот цикл нужно чистым, светлым и благодарным.
Как прожить 7 апреля: ощущение свободы и обновления.
Как современному человеку не потеряться во всем этом и применить традиции и использовать мудрость предков себе на благо? Вот несколько простых идей:
1. Выпустите птицу на волю (символически или буквально). Можно купить на рынке голубя или даже просто покормить птиц в парке, отпуская при этом свои печали и тревоги. Главное — ощущение свободы и обновления.
2. Сходите в храм и освятите просфору. Даже если вы не строгий прихожанин, посещение праздничной службы в Благовещение наполнит душу светом и тихой радостью. Принесите домой освященный хлебец, съешьте его с семьей натощак, поделитесь крошками с домашними питомцами — это объединяет и создает ощущение причастности к древней традиции.
3. Испеките кулебяку с рыбой. В этот день разрешена рыба даже в пост. Соберите за праздничным столом родных и близких, устройте тихий семейный ужин. Говорите о хорошем, делитесь планами, но не слишком подробно — вслух их лучше не озвучивать, чтобы не сглазить.
4. Проведите день в покое. Постарайтесь ничего не делать по дому, отложите работу, ремонт, уборку. Посвятите время молитве, размышлениям, чтению хорошей книги, прогулке на природе. «Птица гнезда не вьет» — пусть и ваш дом сегодня отдыхает.
5. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Это самый важный запрет дня. Проведите его в мире с собой и окружающими. Если есть старые обиды, сделайте шаг к примирению. Не сплетничайте, не завидуйте, не желайте никому зла.
6. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: светит ли солнце? Идет ли дождь? Прилетели ли ласточки? Сравните с народными приметами. Это увлекательное занятие, которое связывает нас с мудростью многих поколений.
7. Ничего не отдавайте из дома и не берите в долг. Постарайтесь в этот день никому не одалживать деньги, продукты, вещи. И сами не берите — даже если очень нужно. Считается, что вместе с отданным можно лишиться удачи и благополучия.
8. Сделайте доброе дело. Переведите небольшую сумму в благотворительный фонд, помогите пожилому соседу, покормите бездомных животных. Милосердие в этот день особенно ценится.
Приметы дня на 7 апреля:
Какая погода на Благовещение, такая будет и на Пасху.
Какая погода на Благовещение, таким и лето будет.
Дождь — к урожаю ржи, к грибному лету, к хорошему улову рыбы.
Гроза — к теплому лету и урожаю орехов.
Солнечно и безоблачно — к грозному лету (будут грозы и лесные пожары).
Холодный ветер — к холодному лету.
Теплая ночь — к теплой весне.
Утренний туман — к большому разливу рек.
Снег на крышах еще лежит — будет лежать в поле до Егория Вешнего (6 мая).
Ласточки еще не прилетели — к холодной весне.
У березы появились листочки, а ольха еще голая — к теплому солнечному лету.
Мороз — к урожаю груздей.