За первые 2 месяца 2026 года число турпоездок по стране достигло 12 млн

Число турпоездок по стране за январь и февраль этого года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достигло 12 млн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Наш Президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и целых регионов. Сегодня улучшать условия для путешествий по России помогают инструменты нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Благодаря им создаются новые гостиницы, точки притяжения и маршруты. За январь-февраль текущего года число турпоездок по стране достигло 12 миллионов. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Наиболее популярными регионами традиционно стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан. По сравнению с январем, в топ-10 по итогам двух месяцев вошли новые регионы — Тюменская и Иркутская области», — отметил Чернышенко.
За 2 первых месяца текущего года турпоток в Москву достиг 2 млн, в Краснодарский край — 1,1 млн, в Московскую область — 967 тыс., Санкт-Петербург — 956 тыс., Республику Татарстан — 435 тыс. В десятку лидеров также вошли Свердловская область, Республика Крым, Тюменская, Ростовская и Иркутская области.
Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Севастополь (+337%), Северная Осетия — Алания (+204%), Карачаево-Черкесская Республика (+119%), Республика Дагестан (+106%), Республика Тыва (+103%) и Амурская область (+74%).
«Главный вывод, который мы делаем из этой статистики, — туристический поток перестал быть “историей про Москву и Сочи”. Устойчивый кратный рост в регионах Кавказа, Крыма и Дальнего Востока — прямое следствие того, что вложения в инфраструктуру начинают работать как системный механизм. Мы видим переход от “точечного” туризма к сетевому: спрос перераспределяется по стране, удлиняя туристический сезон, создавая условия для здоровой конкуренции между регионами за туриста, что в конечном счете ведет к стабилизации цен и повышению качества сервиса», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.