Команда медиапроекта «Метро НН» выпустила книгу о работе метрополитена

Команда медиапроекта «Метро НН», рассказывающего о нижегородской подземке, выпустила книгу о жизни и работе метро. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в MAX.
Отдельное внимание в книге «Метро. Жизнь подземной вселенной» уделено тому, как оно функционирует ночью: что происходит под землей после закрытия станций и где «ночуют» поезда.
Также здесь приведены информация об инженерных решениях размещения станций, история строительства линий и рассказы о повседневной деятельности сотрудников. Книга содержит множество фотографий и схем.
«Проект был реализован при участии сотрудников нижегородского метрополитена, кроме того, авторы также изучили практику работы Минского метро. С сегодняшнего дня книгу можно купить по всей стране: от Калининграда до Южно-Сахалинска», — отметил Юрий Шалабаев.
