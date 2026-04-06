Команда медиапроекта «Метро НН» выпустила книгу о работе метрополитена

В работе над изданием приняли участие сотрудники нижегородского метро.

Источник: Время

Команда медиапроекта «Метро НН», рассказывающего о нижегородской подземке, выпустила книгу о жизни и работе метро. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в MAX.

Отдельное внимание в книге «Метро. Жизнь подземной вселенной» уделено тому, как оно функционирует ночью: что происходит под землей после закрытия станций и где «ночуют» поезда.

Также здесь приведены информация об инженерных решениях размещения станций, история строительства линий и рассказы о повседневной деятельности сотрудников. Книга содержит множество фотографий и схем.

«Проект был реализован при участии сотрудников нижегородского метрополитена, кроме того, авторы также изучили практику работы Минского метро. С сегодняшнего дня книгу можно купить по всей стране: от Калининграда до Южно-Сахалинска», — отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, что на стройплощадке станции метро «Сенная» продолжается монтаж распорной системы котлована.