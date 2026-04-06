Девять противопаводковых отрядов будут работать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сформировано девять противопаводковых отрядов в рамках режима повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Напомним, в городе ввели режим повышенной готовности из-за весеннего половодья. Как отметил мэр, в Кстовском районе уже подтопило низководный мост через реку Кудьму. К счастью, эвакуация жителей не потребовалась.
В девять противопаводковых отрядов входят более 4000 человек и свыше 600 единиц техники. Для сложных ситуаций подготовлены пункты временного размещения жителей, которые примут до 40 тысяч человек.
Вся имеющаяся техника в городе ежедневно откачивает воду на территории Нижнего Новгорода.
«Ещё 20 бригад занимаются очисткой дождеприёмных колодцев. Работаем на минимизацию последствий таяния: ворошим снег, чтобы он быстрее таял, задействуем вакуумные машины, помпы — всё, что помогает быстрее справляться с водой и не допускать серьезных подтоплений», — отметил Юрий Шалабаев.
За обстановкой в городе следят в круглосуточном режиме.