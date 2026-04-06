«Иванушки International» выступят в Перми с юбилейным концертом

В Перми готовятся принять популярную группу Иванушки International. Концерт состоится 25 октября в 19:00 в спорткомплексе «Молот», сообщили организаторы.
Выступление приурочено к 30-летию коллектива и обещает стать масштабным музыкальным событием. Зрителей ждёт вечер, наполненный ностальгией, яркими эмоциями и любимыми мелодиями, которые объединяют разные поколения слушателей.
В концертную программу войдут как известные песни, которые поклонники знают наизусть, так и более новые треки. Организаторы отмечают, что это отличная возможность вновь окунуться в атмосферу беззаботности и почувствовать силу музыки, объединяющей людей.