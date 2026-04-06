Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турнир по киберспорту «Мир танков» прошел для ветеранов СВО в Нижнем Новгороде

По словам Евгения Чинцова, в киберспорте нужны концентрация, быстрая реакция и серьезная подготовка.

В Нижнем Новгороде провели региональный киберспортивный турнир «Мир танков», в котором приняли участие ветераны СВО. Об этом на своей странице сообщает председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Организаторами матча выступили участники добровольного спортивного общества «Заря». Среди киберспортсменов в состязаниях проверили свои силы представители программы «Герои. Нижегородская область».

Как отмечает председатель гордумы, соревнования прошли ярко, на высоком уровне и по-настоящему тепло. Участники проявили силу характера, серьезный настрой и стремление к победе. Как оказалось, киберспорт — это совсем не просто и для него необходимы полная концентрация, быстрая реакция и основательная подготовка.

На сегодняшний день киберспорт стал уже полноценным видом спорта. Он не просто вызывает у участников азарт, яркие эмоции и создает особую атмосферу, но и помогает развить командное взаимодействие и дисциплину.

Кроме того, такие соревнования становятся не только площадкой для общения и самореализации, но и важной частью реабилитации, восстановления и возвращения к активной жизни для участников боевых действий. Так, во время игр чувствуется поддержка и взаимопонимание.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что свыше 1000 ветеранов СВО вовлечены в спортивные проекты в Нижегородской области.