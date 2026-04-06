На Дону стартовал итоговый этап конкурса «Профессионалы»

Итоговый, межрегиональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в Ростовской области 1 апреля. Состязания проводятся при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Так, в регионе собрались более 170 участников из разных субъектов страны. Среди конкурсантов школьники, студенты колледжей и техникумов. Состязания в Ростовской области будут проходить по пяти компетенциям до 30 апреля. Уточним, всего в межрегиональном этапе конкурса участвуют 110 дончан.
На базе Ростовского-на-Дону автотранспортного колледжа состоятся состязания по компетенциям «Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления примет конкурсантов в номинации «Спасатель на акватории», а Ростовский-на-Дону строительный колледж — в компетенции «Урбанистика: городское планирование».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.