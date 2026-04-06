Эксперт Гладилин назвал «Науку 0+» мировым эталоном в популяризации исследований

«Конечно, популяризация науки тоже влияет на интерес к химии. Нужно делать эти знания понятными и доступными для людей, которые пока что в ней не разбираются. Я бы делал акцент на том, что химия — это наша жизнь, и многое, чем занимаются ученые-химики, применимо в реальном мире. Мне кажется, химиками становятся, а не рождаются. Потому что, если предмет изначально интересен, ты будешь его изучать, а если ты этим не увлечен, то нет. И еще важно желание изучать что-то новое», — сказал Сысоев.