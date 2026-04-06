Эксперт Гладилин назвал «Науку 0+» мировым эталоном в популяризации исследований

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Международный фестиваль «Наука 0+», отметивший 20-летие в 2025 году, стал эталоном среди проектов, популяризирующих в мире исследовательскую сферу. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал председатель международного жюри ММО-60, директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин.
В ТАСС в понедельник прошла пресс-конференция, посвященная 60-й Международной Менделеевской олимпиаде, которая пройдет в Москве 15−23 апреля. На встрече с журналистами представители оргкомитета объявили имена 15 представителей сборной России, сформированной из победителей Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) по химии, а также рассказали о географии состязания и особенностях его проведения. Еще одним вопросом обсуждения стала актуальность популяризации химического образования и форматы, которые помогли бы школьникам больше узнать о научной области.
«Фестиваль “Наука 0+”, который 20 лет уже проводится на территории не только нашей страны, но и теперь уже и [разных стран] земного шара, является примером того, как надо популяризировать науку и показывать, насколько она интересна», — сказал Гладилин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, что нужно, чтобы школьники выбирали химическое образование и научную карьеру.
О важности популяризации высказался и победитель Всероссийской олимпиады школьников по химии, ученик Школы имени А. Н. Колмогорова Арсений Сысоев, который будет представлять Россию на Менделеевской олимпиаде.
«Конечно, популяризация науки тоже влияет на интерес к химии. Нужно делать эти знания понятными и доступными для людей, которые пока что в ней не разбираются. Я бы делал акцент на том, что химия — это наша жизнь, и многое, чем занимаются ученые-химики, применимо в реальном мире. Мне кажется, химиками становятся, а не рождаются. Потому что, если предмет изначально интересен, ты будешь его изучать, а если ты этим не увлечен, то нет. И еще важно желание изучать что-то новое», — сказал Сысоев.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий. 20-й по счету фестиваль в 2025 году прошел в 10 странах. В Москве «Наука 0+» традиционно проходит во вторые выходные октября. Его организаторами выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. В юбилейный год он охватил более 100 московских площадок и за три дня привлек 19 млн человек. ТАСС выступил генеральным информационным партнером «Наука 0+».