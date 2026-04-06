Эксперт Лю: запуск CSST на орбиту «Тяньгуна» ускорит поиски темной энергии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Запуск орбитального телескопа CSST и установка детектора HERD на борту космической станции «Тяньгун» значительно расширят возможности человечества по изучению природы темной материи и энергии, а также эти приборы помогут раскрыть природу источников космических лучей. Об этом сообщил заместитель директора Технологического и инженерного центра использования космоса КАН Лю Цунминь.
«Сейчас мы разрабатываем две передовых установки — двухметровый обзорный телескоп CSST и прибор HERD. Первый будет летать по той же орбите, что и станция “Тяньгун”, но при этом будет работать отдельно от нее, а второй прибор будет установлен на борту станции для обнаружения космических лучей высоких энергий и поиска возможных следов распада частиц темной материи», — заявил ученый на конференции «Наука на пилотируемых орбитальных станциях», проходящей в Институте космических исследований РАН.
Как отметил Лю Цунминь, телескоп CSST станет одним из самых мощных орбитальных обзорных телескопов, который будет существенно превосходить по разрешающей способности и площади обзора его наземные аналоги. Подобные телескопы используются для составления обзоров неба и поисков проявлений темной материи и темной энергии в движении и гравитационных взаимодействиях скоплений галактик и других массивных объектов космоса.
В свою очередь детектор HERD будет искать следы распадов частиц темной материи в структуре спектра электронов, попадающих в окрестности «Тяньгуна» из окрестного космоса, а также наблюдать за самыми мощными космическими лучами. Эти наблюдения, как надеются астрофизики, помогут раскрыть источник этих частиц, разогнанных до околосветовых скоростей природными ускорителями частиц.