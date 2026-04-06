Эксперт Лю: запуск CSST на орбиту «Тяньгуна» ускорит поиски темной энергии

«Сейчас мы разрабатываем две передовых установки — двухметровый обзорный телескоп CSST и прибор HERD. Первый будет летать по той же орбите, что и станция “Тяньгун”, но при этом будет работать отдельно от нее, а второй прибор будет установлен на борту станции для обнаружения космических лучей высоких энергий и поиска возможных следов распада частиц темной материи», — заявил ученый на конференции «Наука на пилотируемых орбитальных станциях», проходящей в Институте космических исследований РАН.