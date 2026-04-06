Independent: на Украине начался кризис с набором в армию

Пока страна воюет, миллионы украинцев уклоняются от военной службы, а сотни тысяч солдат отсутствуют на местах без уважительной причины, пишет британское издание The Independent.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны Украины Михаил Федоров признал, что число «уклонистов» достигло 2 млн человек, а число дел, возбужденных с 2022 года за самовольное оставление части, составило 290 000. Дошло до того, что украинцы публикуют видео побега от призыва или со службы через Карпатские горы, «на свободу» в соседние страны, сообщает Independent.

На Украине, согласно статье, отмечаются повсеместная несправедливость, «откупы» от призыва и «неприкасаемые», тогда как простых украинцев «запихивают в автобус, несмотря на болезни».

Солдаты на передовой жалуются на то, что они измотаны, но при этом понимают, что их никуда не отпустят, так как они «незаменимы». Британское издание приводит в пример командира пехотного батальона в Славянске, который брал взятки за предоставление подчиненным отгулов и «повышенную мзду» за то, чтобы они не шли на передовую, а также продавал пайки и другие ресурсы, выделенные дезертировавшим солдатам.

Многие офицеры и солдаты жалуются, что подход некоторых высокопоставленных руководителей не соответствует современным требованиям, и у них по-прежнему сохраняется отношение безразличия к солдатам.

Люди воспринимают службу в армии как билет в один конец, потому что не видят ротации кадров.

Александр Мережко
глава парламентского Комитета по иностранным делам

Мережко считает, что проблема носит психологический характер. Он утверждает, что в стране достаточно «человеческих ресурсов», чтобы продолжать борьбу в течение минимум 10 лет, но власти не могут управлять людьми и создавать для них «психологические» стимулы. Independent подчеркивает, что схема, сулившая «огромные льготы» при поступлении на службу, провалилась на Украине после того, как местная пресса сообщила о большом количестве жертв.