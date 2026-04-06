В Калининградской области проверят работу систем пожарной безопасности во всех торговых центрах. Такое поручение после происшествия с ТЦ «Гиант» дал губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного совещания в правительстве.
Проверить работу систем оповещения и пожаротушения, я считаю, необходимо во всех торговых центрах, внимательно посмотреть на всю работу. И когда мы анализировали ситуацию, я сам на месте был, и общались с охраной, которая проводила эвакуацию… Есть вопросы, над которыми нам нужно совместно поработать по всем торговым центрам. Не отлажена работа до конца и по системе оповещения. А в этом смысле каждая секунда важна. Коллеги, я прошу эту работу провести, — сказал Беспрозванных.
Пожар в торговом центре «Гиант» начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек.
К вечеру пожар удалось локализовать. Однако позднее из-за сильного ветра очаги возгорания увеличились. Специалисты стали тушить пожар с задней стороны торгового центра. В 22:53 удалось ликвидировать открытое горение. В качестве основной версии возникновения пожара рассматриваются ремонтные работы.
По данным регионального управления МЧС, общая площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. Пожарным удалось спасти многие помещения в торговом центре. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое сотрудников МЧС.