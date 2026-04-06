Главе СК доложат о доме без отопления в Нижнем Новгороде

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, связанным с нарушением прав жильцов многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.
Речь идет о трехквартирном деревянном доме в поселке Детский санаторий «Ройка». Одноэтажное здание было построено еще в 1905 году — сейчас оно находится в непригодном состоянии. Фундамент и стены дома разрушаются, инженерные сети давно изношены, а из-за коммунальной аварии в феврале в здании нет отопления. При этом дом до сих пор не признан аварийным, меры к расселению жильцов не предпринимаются.
Обращения в различные инстанции результата не принесли. Одна из собственниц дома вынуждена снимать квартиру за свой счет. В региональном СУ СКР было возбуждено уголовное дело. Александру Бастрыкину доложат о ходе и результатах его расследования.
