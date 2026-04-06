На Кубани не планируют вводить лимиты на домашний интернет

В пресс-службе отметили, что в регионе значительно вырос интерес к фиксированным услугам связи. В 2025 году оператор модернизировал сети более чем для 100 тысяч домохозяйств, обеспечив скорость до 1 Гбит/с. Сейчас более 80% фиксированной сети региона поддерживает гигабитный интернет, что позволяет полностью удовлетворять потребности современных пользователей.