На Кубани не планируют вводить лимиты на домашний интернет

Спрос на фиксированный интернет в Краснодарском крае вырос вдвое.

Оператор связи не планирует ограничивать трафик домашнего интернета для пользователей в Краснодарском крае.

Ранее СМИ сообщали, что провайдер «Дом.ру» начал ограничивать доступ для клиентов, использующих более 3 ТБ трафика в месяц. На этом фоне компания МТС уточнила свою позицию.

В пресс-службе отметили, что в регионе значительно вырос интерес к фиксированным услугам связи. В 2025 году оператор модернизировал сети более чем для 100 тысяч домохозяйств, обеспечив скорость до 1 Гбит/с. Сейчас более 80% фиксированной сети региона поддерживает гигабитный интернет, что позволяет полностью удовлетворять потребности современных пользователей.

По данным компании, наибольший объем интернет-трафика в Южном федеральном округе фиксируют в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде.