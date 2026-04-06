В Калининградской области увеличится количество мест в летних лагерях — продажа путевок откроется 11 апреля

На оперативном совещании правительства Калининградской области министр образования Светлана Трусенёва сообщила, что в 2026 году количество мест в детских лагерях вырастет. По поручению губернатора Алексея Беспрозванных разработана программа увеличения числа мест на 5 тысяч до 2030 года. Количество лагерей труда и отдыха, где смогут освоить полезные навыки 2,8 тысячи учащихся 7, 8 и 10 предпрофессиональных классов, увеличится с 65 до 81. Дополнительно откроется пять лагерей с дневным пребыванием детей.
Ведётся разработка проектно-сметной документации на капремонт зданий бывшего санатория «Майский» и предпроектная работа по строительству круглогодичного образовательного центра в Светлогорске.
Летняя кампания стартует 30 мая, в регионе будет работать более 360 организаций отдыха и оздоровления. Они охватят свыше 50 тысяч детей.
Продажа путевок в загородные и палаточные лагеря откроется 11 апреля в 10:00 на портале camp.klgd.ru. Сервис будет работать всё лето.
Для детей военнослужащих и мобилизованных участников СВО забронировано почти 3 тысячи путевок. Сохранены меры поддержки для семей с доходом не выше полуторакратного прожиточного минимума. Заявление можно подать в отделении Центра социальной поддержки населения.
В этом году в лагерях проведут мероприятия, посвящённые 80-летию Калининградской области. Губернатор поручил межведомственной комиссии обратить особое внимание на безопасность в лагерях.