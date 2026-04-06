В Калининградской области увеличится количество мест в летних лагерях — продажа путевок откроется 11 апреля

На оперативном совещании правительства Калининградской области министр образования Светлана Трусенёва сообщила, что в 2026 году количество мест в детских лагерях вырастет. По поручению губернатора Алексея Беспрозванных разработана программа увеличения числа мест на 5 тысяч до 2030 года. Количество лагерей труда и отдыха, где смогут освоить полезные навыки 2,8 тысячи учащихся 7, 8 и 10 предпрофессиональных классов, увеличится с 65 до 81. Дополнительно откроется пять лагерей с дневным пребыванием детей.