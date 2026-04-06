На сегодня в Татарстане паводковыми водами подтоплен 31 приусадебный участок

В ведомстве отметили, что за последние сутки зафиксировано подтопление еще трех участков в населенном пункте Бик-Утеево в Буинском муниципальном районе.
«В результате подтопления пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется. Жизнедеятельность населения не нарушена. Объездные пути имеются. Противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение населения предусмотрены», — рассказали в МЧС.
Паводковая обстановка мониторится круглосуточно. Помимо участков, на сегодняшний день в республике подтоплено также 3 моста и 3 грунтовых дороги. .