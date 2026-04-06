Экс-мэру Нижнего Новгорода Кондрашову запросили 13 лет колонии

Гособвинение также требует штраф в 510 млн рублей и взыскание взятки.

Источник: Комсомольская правда

Гособвинение запросило для бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Одним лишь сроком наказание не ограничивается. Прокурор просит для бывшего чиновника штраф в размере 510 миллионов рублей, а также десятилетний запрет на занятие должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления. Кроме того, с Кондрашова хотят взыскать сумму взятки — 17 миллионов рублей. Деньги планируют получить за счет арестованного имущества, общая стоимость которого составляет 68 миллионов рублей.

Напомним, Кондрашов руководил Нижним Новгородом с 2010 по 2015 год, а в 2018-м вместе с семьей улетел в США. Почти сразу после отъезда его заочно обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 17 миллионов рублей за право управлять городскими кладбищами. Вместе с ним по делу проходил его заместитель Владимир Привалов. Его уже приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 170 миллионов рублей.

