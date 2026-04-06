Экс-мэру Нижнего Новгорода Кондрашову запросили 13 лет колонии

Напомним, Кондрашов руководил Нижним Новгородом с 2010 по 2015 год, а в 2018-м вместе с семьей улетел в США. Почти сразу после отъезда его заочно обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 17 миллионов рублей за право управлять городскими кладбищами. Вместе с ним по делу проходил его заместитель Владимир Привалов. Его уже приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 170 миллионов рублей.