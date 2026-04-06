На базе двух нефтеперекачивающих станций (НПС) АО «Транснефть — Верхняя Волга» состоялось выездное совещание проектной команды ПАО «Транснефть» под руководством заместителя вице-президента Марса Фазлыева. Участники подвели итоги внедрения проекта эталонных НПС и поставили задачи по дальнейшему улучшению работы.
На совещании в числе успешно реализованных практик отмечена работа участка оперативного управления производством. Благодаря оптимизации производственных процессов удалось снизить нагрузку на персонал при обходах оборудования за счет устранения лишних перемещений, перераспределения времени начала обходов между техническими службами и оперативным персоналом, а также за счёт формирования единого центра ответственности по оформлению заявок-разрешений на производство работ.
По итогам обсуждения выработаны новые решения, направленные на дальнейшее повышение эффективности производственных процессов и снижение нагрузки на персонал участков.