В Дагестан направили главного внештатного эпидемиолога Минздрава

Сообщается, что паводок повредил два фельдшерско-акушерских пункта. Стационары работают в обычном режиме. Мощности стационаров достаточно для оказания плановой и внеплановой помощи местным жителям. Все необходимые медикаменты имеются в наличии.
По поручению Михаила Мурашко в регион был направлен главный внештатный эпидемиолог Роман Полибин и специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава.
В конце марта на Дагестан обрушились ливни и сильный ветер со скоростью до 23 м/с. Удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов.
В Дербентском районе специалисты решили эвакуировать более 4 тыс. жителей микрорайонов поселка Мамедкала из-за угрозы подтопления, вызванной переполнением Геджухского водохранилища.
Из-за потопа, вызванного сильнейшими ливнями, в Махачкале произошло обрушение многоэтажного дома. Информации о пострадавших нет.
