В Дагестан направили главного внештатного эпидемиолога Минздрава

Источник: РБК

Главного внештатного эпидемиолога и специалистов Федерального центра медицины катастроф направили в Дагестан по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Об этом РБК сообщили в Минздраве России.

Сообщается, что паводок повредил два фельдшерско-акушерских пункта. Стационары работают в обычном режиме. Мощности стационаров достаточно для оказания плановой и внеплановой помощи местным жителям. Все необходимые медикаменты имеются в наличии.

По поручению Михаила Мурашко в регион был направлен главный внештатный эпидемиолог Роман Полибин и специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава.

В конце марта на Дагестан обрушились ливни и сильный ветер со скоростью до 23 м/с. Удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов.

В Дербентском районе специалисты решили эвакуировать более 4 тыс. жителей микрорайонов поселка Мамедкала из-за угрозы подтопления, вызванной переполнением Геджухского водохранилища.

Из-за потопа, вызванного сильнейшими ливнями, в Махачкале произошло обрушение многоэтажного дома. Информации о пострадавших нет.

Михаил Мурашко: биография, достижения и проблемы министра здравоохранения России
От интерна до руководителя Минздрава — такую карьеру шаг за шагом построил Михаил Мурашко, уроженец Екатеринбурга. Собрали главную информацию о нем, его работе и личной жизни.
Читать дальше