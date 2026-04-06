Половина устаревших автобусов Татарстана сосредоточена в Казани

Кроме того, было озвучено, что с 2026 года в нацпроект «Инфраструктура для жизни» впервые включили не только автобусы, но и электротранспорт. Сейчас нормативному сроку соответствует 99,4% троллейбусов и лишь 65,7% трамваев в Татарстане. Для исправления ситуации необходимо обновить или модернизировать 83 трамвайных вагона — по 17 в год.