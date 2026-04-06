Половина устаревших автобусов Татарстана сосредоточена в Казани

КАЗАНЬ, 6 апреля, ФедералПресс. В Татарстане 251 автобус старше десяти лет. К 2030 году республике необходимо обновить 638 единиц общественного транспорта, заявил на заседании Госсовета министр транспорта Фарит Ханифов. Сейчас в нормативном состоянии находится 82% автопарка из 2376 машин. Больше всего устаревшей техники — 150 единиц — в Казани.

Источник: ФедералПресс

«Целевой показатель к 2030 году доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее 85%», — отметил Фарит Ханифов.

Чтобы достичь показателя в республике необходимо обновить 638 автобусов. За последние пять лет уже закуплено 657 машин, в ближайшие годы планируется обновлять в среднем по 111 единиц ежегодно.

Кроме того, было озвучено, что с 2026 года в нацпроект «Инфраструктура для жизни» впервые включили не только автобусы, но и электротранспорт. Сейчас нормативному сроку соответствует 99,4% троллейбусов и лишь 65,7% трамваев в Татарстане. Для исправления ситуации необходимо обновить или модернизировать 83 трамвайных вагона — по 17 в год.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в России намерены не просто строить дороги, а внедрять на них передовые технологии (беспилотный транспорт). Запуск умных грузоперевозок на трассе М-12, которая проходит через Татарстан, это инструмент для реализации колоссального логистического потенциала страны, позволяющий предложить глобальному рынку альтернативные, более безопасные и выгодные маршруты.