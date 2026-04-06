В школе № 606 в Петербурге заработала творческая лаборатория по истории

Творческая лаборатория «Формирование социокультурной и гражданской идентичности подростков в условиях развития многополярного мира» прошла в школе № 606 в Санкт-Петербурге по нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Пушкинского района.
Отметим, что лаборатория состоялась в ходе XVI Петербургского международного образовательного форума, который работал с 30 марта по 3 апреля. На 230 площадках города было запланировано более 300 мероприятий в различных форматах.
Участниками лаборатории стали более 80 педагогов. На мероприятии были представлены мастер-классы, раскрывающие эффективные педагогические практики, например интеграция музейной работы в образовательный процесс для сохранения истории и формирования ее значимости.
Учителям рассказали об использовании образовательных путешествий для развития у подростков чувства сопричастности к истории и культуре страны. Гости обсудили методы формирования у младшеклассников эмоционального восприятия историко-культурного наследия и подходы к воспитанию у детей ценностных ориентиров через осмысление понятия «герой».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.