Крупный мясокомбинат стал частью другого предприятия и сказал о будущем бренда

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 6 апреля сообщил в своих соцсетях, что предприятие официально вошло в состав ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский” — “Дзержинка”.
Как сообщает «Мінская праўда», решение это было принято на внеочередном собрании акционеров «Дзержинки» в январе 2026 года. Также издание напоминает, что за 2025 год «Дзержинка» приросла Слуцким КХП, Вилейским комбикормовым заводом и сельхозпредприятием «Судниковский». За три года комбинат стал крупнейшим агрохолдингом Беларуси, чьи земельные площади равны 120 тысячам гектаров на территории восьми районов Минской области, а кадры — это более 9 тысяч работников.
Что касается бренда «Слуцкий мясокомбинат», то в телеграм-канале сообщили:
«Наш бренд остается с вами, но теперь за ним стоит мощь целого агропромышленного комплекса».
Тем временем РНПЦ назвал реальный срок ожидания операции по протезированию сустава в Беларуси.
А Белгосмедуниверситет сказал, абитуриентов с какими баллами по итогам ЦТ и ЦЭ ждет на бюджетные допместа.
Ранее «Комсомолка» публиковала афишу «Славянского базара в Витебске»: кто из звезд приедет на 35-й юбилейный фестиваль в 2026 году.
Еще мы писали, что выставка одной картины Марка Шагала «Прогулка» начнется 8 апреля в Национальном художественном музее Минске.