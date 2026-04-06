На площади Победы во вторник развернут медицинский комплекс, можно бесплатно сделать прививки и УЗИ

В Калининградской области 7 апреля отметят Всемирный день здоровья. Во всех муниципалитетах, а также на площади Победы в Калининграде с 10 до 14 часов будет работать мобильный медицинский комплекс. Как рассказали в минздраве, все желающие смогут бесплатно проверить состояние здоровья и получить консультации специалистов.
Известно, что доступны будут: терапевт-эндокринолог, диетолог, врач по медицинской профилактике, медицинский психолог и невролог.
Более того, сделать можно будет флюорографию, маммографию, ультразвуковое исследование, ЭКГ. А еще — сдать кровь, вакцинироваться от клещевого энцефалита, менингококковой и пневмококковой инфекций.