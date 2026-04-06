Шесть человек погибли в авариях за неделю на территории Нижегородской области

С 30 марта по 5 апреля в Нижегородской области произошло 40 аварий, в которых пострадали люди. Об это рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Различные травмы в ДТП получили 53 человека, 10 из которых — это несовершеннолетние. Еще шесть человек, к сожалению, погибли в результате аварий.
Ранее мы писали, что в Павлове завершено расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, которое произошло на улице Короленко. Водитель иномарки выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге.
Также мы рассказывали, что водитель грузовика сбил насмерть пешехода на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде. Авария произошла 3 апреля.