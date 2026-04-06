Минобрнауки установило квоты на стипендии президента для студентов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минобрнауки России установило квоты на стипендии президента РФ для студентов на 2026/27 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить квоты на стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для конкурсных групп на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в приказе.
По конкурсной группе «Математические и естественные науки» установлено 312 квот, по группе «Инженерное дело, технологии и технические науки» — 1428 квот, по «Здравоохранению и медицинским наукам» — 595 квот.
Для конкурсной группы «Науки об обществе» установлено 190 квот, для «Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук» — 162 квоты, для «Образования и педагогических наук» — 486. «Гуманитарные науки» получили 96 квот, «Искусство и культура» — 9.