Минтруда сказало белорусам, как заработать до 140 рублей в день

Белорусам рассказали о вариантах временной работы.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали о вариантах временной работы, а также о том, как она оплачивается.

На данный момент в банке вакансий около 4,5 тысяч предложений на оплачиваемые временные работы. Получить такие вакансии могут официально зарегистрированные безработные, а еще трудоустроенные (в отпуске или в качестве подработки), пенсионеры и студенты на каникулах.

Наступившей весной, например, востребованы работники в сельском хозяйстве. Речь о переборке и затаривании продукции, работе в теплицах, очистке полей от камней.

В строительстве нужны люди на подсобные работы, благоустройство, озеленение. В ЖКХ — на сбор, сортировку и переработку вторичного сырья и отходов.

Платят от 40 до 50 рублей в день. В отдельных регионах — до 140 рублей и больше. Зависит от производительности труда. Кроме того, организован бесплатный подвоз к месту работ и заключается срочный трудовой или гражданско-правовой договор. Подробности можно узнать в службе занятости по месту жительства.

