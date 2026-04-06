Минтруда сказало белорусам, как заработать до 140 рублей в день

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали о вариантах временной работы, а также о том, как она оплачивается.
На данный момент в банке вакансий около 4,5 тысяч предложений на оплачиваемые временные работы. Получить такие вакансии могут официально зарегистрированные безработные, а еще трудоустроенные (в отпуске или в качестве подработки), пенсионеры и студенты на каникулах.
Наступившей весной, например, востребованы работники в сельском хозяйстве. Речь о переборке и затаривании продукции, работе в теплицах, очистке полей от камней.
В строительстве нужны люди на подсобные работы, благоустройство, озеленение. В ЖКХ — на сбор, сортировку и переработку вторичного сырья и отходов.
Платят от 40 до 50 рублей в день. В отдельных регионах — до 140 рублей и больше. Зависит от производительности труда. Кроме того, организован бесплатный подвоз к месту работ и заключается срочный трудовой или гражданско-правовой договор. Подробности можно узнать в службе занятости по месту жительства.
