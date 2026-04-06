Россия и КНР обсуждают проведение совместных проектов на пилотируемых станциях

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай обсуждают проведение параллельных научных исследований на пилотируемых станциях двух стран. Об этом журналистам сообщил ведущий инженер, координатор международных проектов ИКИ РАН Дмитрий Зарубин.
«Сформирована российско-китайская подгруппа по науке на пилотируемых станциях. Мы ведем предварительное обсуждение тех научных идей и экспериментов, для которых интересно параллельное выполнение на двух станциях», — поделился он в рамках пленарной сессии ИКИ РАН «Наука на пилотируемых орбитальных станциях».
По его словам, учеными уже предложено несколько заявок, в том числе по пылевой обстановке на орбитах станций, параллельным исследованиям ионосферы и другие.
В приоритете те идеи, которые имеют задел и высокий уровень научно-технической готовности. «Есть понятные научные идеи, в рамках совместной подгруппы будем обсуждать возможные механизмы совместной работы и структуру научных программ. Сотрудничество по каждому конкретному эксперименту возможно и на уровне аппаратуры, и на уровне анализа и обработки научных данных», — заключил он.