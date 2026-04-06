В Тюменской области школьники посетили агрохолдинг «Юбилейный»

Старшеклассники из Викуловского округа Тюменской области посетили агрохолдинг «Юбилейный» при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Школьники оказались внутри кабин современных тракторов и комбайнов, изучили панели управления с десятками датчиков. Ребятам удалось рассмотреть оборудование для опрыскивания полей и обработки пашни. Также они узнали, как GPS-навигация, датчики влажности и системы автоматического полива помогают выращивать урожай.
Кроме того, им дали поуправлять некоторыми механизмами под присмотром специалистов. Сотрудники агрохолдинга провели ребят по всему производственному циклу: показали, как сеют и убирают зерновые, как ухаживают за посевами и как современная техника меняет работу на полях.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.