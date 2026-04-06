В Виштынецком парке рассказали, на что потратят деньги от продажи билетов и 160 млн рублей федеральной субсидии

«Там должны быть и санитарные точки, и комнаты для экологических занятий просветительских, комнаты для приёма пищи, — подчеркнула Амаль Самерханова. — Это очень важно, потому что туристы приезжают, а территория достаточно дикая. И вот один из визит-центров должен появиться в кратчайшие сроки, до конца 2026 года, в посёлке Малое Белозёрное, прямо на берегу Виштинецкого озера. Чтобы всё-таки поток туристов можно было направить и туда, потому что мы пытаемся охватить самые красивые точки и самые ценные места для туристических осмотров. И вот вроде бы 160 миллионов — сумма большая, но вы представляете удалённость от регионального центра? Все материалы, все конструкции должны быть перевезены на расстояние 170 километров. И бригады рабочих тоже. Эта территория — она непростая для каких-то благоустроительных работ. Высоты меняются, 50−60 метров, 230 метров гора Дозор. Представляете, непросто. Нужны геодезические исследования, нужно сделать топографическую съёмку».