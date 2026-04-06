Арбитражный суд Ростовской области обязал ТАНТК выплатить долг

Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону московской охранной фирмы и обязал таганрогский ТАНТК им. Бериева выплатить долг. Информация об этом появилась в электронной картотеке суда. Ранее спор уже рассматривал третейский суд при «Союзе машиностроителей России», который также потребовал от авиазавода расплатиться с истцом, но предприятие решение не выполнило. После этого дело перешло в государственный арбитраж. Суд выдал исполнительный лист для принудительного взыскания денег. С ТАНТК им. Бериева причитается: 77,6 млн рублей основного долга за охранные услуги, оказанные с апреля по август 2025 года, более 10 млн рублей штрафов за просрочку платежей и 975 тысяч рублей на покрытие судебных расходов.