Три автомобиля изъяли у владельцев из-за долгов в 2 млн рублей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде у должников по налоговым и кредитным платежам изъяли три автомобиля. Об этом рассказали вы пресс-службе ГУ ФССП по региону.
Машины арестовали после рейда судебных приставов и полицейских на стационарном посту ДПС «Орловские дворики». Должников выявили с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» — общая сумма задолженностей у них составила 2 179 000 рублей.
Приставы арестовали «Шевроле Лачети» «Шкоду Октавиа» и «Ладу Ларгус». Машины переместили на штрафстоянку. У владельцев автомобилей есть 10 дней, чтобы погасить свои долги, иначе транспорт будет передано на реализацию.
