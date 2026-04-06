«Домклик» зафиксировал рост ипотечного рынка после февральского спада

Согласно данным платформы, общий объем ипотечных выдач в марте составил 230 млрд руб. — на 9,7% больше, чем в феврале. Рыночные программы выросли на 8,9% (до 85 млрд руб.), а льготные — на 10% (до 144,9 млрд руб.).

Источник: РБК

По сравнению с мартом прошлого года, кредитование по рыночным ставкам выросло более чем в четыре раза. Доля рыночных программ в общем объеме практически не изменилась и составила 37%, подсчитали аналитики.

Наиболее высокая доля рыночной ипотеки отмечена в Саратовской, Самарской и Омской областях.

Семейная ипотека остается самой востребованной: в марте ее объем достиг 117 млрд руб., прибавив 10,5% к февралю. Выдачи по дальневосточной и арктической программам выросли на 11,2%, по IT-ипотеке — на 2,3% к предыдущему месяцу, сообщается в исследовании.