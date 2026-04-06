На Дону стартовали Дни защиты от экологической опасности

Акция «Дни защиты от экологической опасности» стартовала на Дону в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Так, 27 марта состоялся экологический субботник в Семикаракорском районе. На уборку водоохранной зоны реки Дон вышли сотрудники различных ведомств, а также активисты, волонтеры штаба студенческих отрядов Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) и члены ростовского отделения Русского географического общества. Уточним, акция продлится в регионе до Международного дня окружающей среды и Дня эколога в России — 5 июня.
Всего в ходе прошлогодней акции в Ростовской области было проведено 5090 мероприятий по экологическому просвещению и 3600 субботников. В парках, скверах, на улицах городов и районов области высадили деревья и кустарники, провели мероприятия по благоустройству, ликвидировали более 1600 свалочных очагов, а на организованные полигоны твердых коммунальных отходов вывезли свыше 10 тысяч тонн мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.