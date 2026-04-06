В Ростове-на-Дону прошел третий форум лидеров бизнеса

Форум лидеров бизнеса «Дон как центр Юга России: новая стратегия на практике» состоялся 27 марта в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В форуме приняли участие около 350 представителей власти, бизнеса и экспертов. На пленарном заседании участники обсудили проекты и инструменты, которые позволят укрепить роль Ростовской области как инновационно-промышленного хаба юга России, точки роста региональной экономики, а также новые факторы, влияющие на привлекательность региона для ведения бизнеса.
Далее, на четырех тематических площадках эксперты поговорили о строительстве промышленных помещений и поиске якорных инвесторов, подготовке кадров для малого и среднего бизнеса через колледжи и наставничество, внедрении ИИ и роботизации. Была также затронута тему партнерства бизнеса и некоммерческих организаций для устойчивого развития.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.