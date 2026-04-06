Минфин назвал вид сбережений, ставший популярным от недоверия белорусов к валюте

Статистика свидетельствует, что в последние годы драгоценные металлы, прежде всего золото и серебро, стали инструментом сбережений, который набирает обороты. Об этом сообщает Министерство финансов Беларуси.
«Повышенный интерес со стороны населения обусловлен, прежде всего, ростом цен на драгоценные металлы на мировом рынке и недовернем населения к иностранным валютам», — отметили в главном управлении драгоценных металлов и драгоценных камней.
В Минфине подчеркнули, что с 2022 года мерные слитки из золота и серебра в Беларуси производятся по программе импортозамещения гомельским заводом «Кристалл».
Каждый год ассортимент мерных слитков расширяется.
