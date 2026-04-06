В Воронежской области из-за подъёма воды в Дону перекрыли ещё один мост

Движение транспорта по понтонному мосту на 11-м км автодороги М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка в Богучарском районе Воронежской области закрыли в понедельник, 6 апреля. Перекрытие связано с подъёмом уровня воды в реке Дон. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на администрацию района.
По данным МЧС, только за сутки уровень Дона в Лисках поднялся на 32 сантиметра, а в Павловске — на 12 сантиметров.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало об очередном закрытии движения по понтонному мосту в воронежском микрорайоне Шилово.