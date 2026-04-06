Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области из-за подъёма воды в Дону перекрыли ещё один мост

Переправа находится на 11-м км автодороги М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка в Богучарском районе.

Источник: АиФ Воронеж

Движение транспорта по понтонному мосту на 11-м км автодороги М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка в Богучарском районе Воронежской области закрыли в понедельник, 6 апреля. Перекрытие связано с подъёмом уровня воды в реке Дон. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на администрацию района.

По данным МЧС, только за сутки уровень Дона в Лисках поднялся на 32 сантиметра, а в Павловске — на 12 сантиметров.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало об очередном закрытии движения по понтонному мосту в воронежском микрорайоне Шилово.