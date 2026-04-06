В Ростовской области ожидаются заморозки до −3 градусов

Ночью и утром 7−10 апреля местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 градусов. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.
Местами по области возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью селхозкультур. Также перепад температур может повлиять на цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур.
Спасатели напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112» (единый номер вызова экстренных оперативных служб). Также можно обращаться по телефонам «01» со стационарного телефона (единый номер пожарных и спасателей) и «101» с мобильного телефона (единый номер пожарно-спасательной службы).
