41 пожар произошел в Нижегородской области с 30 марта по 5 апреля

К сожалению, возгорания унесли жизни трех человек.

Источник: Живем в Нижнем

На неделе с 30 марта по 5 апреля на территории Нижегородской области вспыхнул 41 пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Спасателям удалось эвакуировать при пожарах 56 человек, в том числе семь детей. Во время возгораний пострадал один человек. Еще трое, к сожалению, погибли.

На водных объектах области было зафиксировано одно происшествие. Специалистам ведомства, к счастью, удалось спасти двух человек.

Отдельное внимание на прошлой неделе уделялось паводковой обстановке в области. На контроле ведомства сейчас находятся ситуации в 18 муниципалитетах региона: затоплено 11 низководных мостов и девять участков автодорог.

Напомним, что в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за половодья.