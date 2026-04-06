41 пожар произошел в Нижегородской области с 30 марта по 5 апреля

На неделе с 30 марта по 5 апреля на территории Нижегородской области вспыхнул 41 пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.
Спасателям удалось эвакуировать при пожарах 56 человек, в том числе семь детей. Во время возгораний пострадал один человек. Еще трое, к сожалению, погибли.
На водных объектах области было зафиксировано одно происшествие. Специалистам ведомства, к счастью, удалось спасти двух человек.
Отдельное внимание на прошлой неделе уделялось паводковой обстановке в области. На контроле ведомства сейчас находятся ситуации в 18 муниципалитетах региона: затоплено 11 низководных мостов и девять участков автодорог.
Напомним, что в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за половодья.