Экзотическое дерево — магнолия суланжа — расцвело в Крыму и Севастополе

Одна из цветущих магнолий растет возле здания Совета министров в Симферополе.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму наступили дни цветения магнолии суланжа — экзотического дерева, которое цветет розовыми и белыми цветами до появления листьев.

Она растет в Севастополе в сквере на площади Ушакова у драмтеатра Черноморского флота.

«Отдыхаем в Евпатории, но специально приехали в Севастополь, чтобы полюбоваться на тюльпаны и магнолию, — поделилась с “КП-Крым” жительница Подмосковья».

Однако популярность магнолий создает и проблему: из-за повышенного внимания туристов страдают газоны, на которых вытаптывают траву.

В Симферополе ситуация спокойнее. Одна из цветущих магнолий растет у здания Совет министров, где видеонаблюдение не позволяет желающим забираться на клумбы. Еще четыре дерева украшают пересечение улиц Екатерининской и Пушкин — там можно спокойно устроить фотосессию, стоя на плитке.

Ранее мы писали, что в Симферопольском зооуголке зацвела японская айва. Необычное цветение стало приятным сюрпризом для посетителей зооуголка и еще одним напоминанием о мягком крымском климате.

