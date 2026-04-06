Юных жителей Свердловской области приглашают на «Марш юных экологов»

Жителей Свердловской области в возрасте от 3 до 17 лет приглашают принять участие в акции «Марш юных экологов», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».
Участники смогут проявить себя в конкурсах рисунков «Там, где чистый воздух», новостных репортажей «Чистый воздух — здоровье каждого», конкурсе на лучший образ персонажа «Защитник чистого воздуха», а также рассказать о своей эколого-просветительской работе. Финал акции состоится 19 мая в детско-юношеском центре «Мир» в Нижнем Тагиле, где будут подведены итоги и награждены победители.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.