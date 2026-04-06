Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Иран восстанавливает военные объекты за несколько часов после ударов

Иран успешно адаптируется к ударам американо-израильской коалиции, что заставляет усомниться в том, насколько близки Соединенные Штаты к уничтожению его ракетного потенциала.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The New York Times пишет, что иранские военные оперативно откапывают с помощью бульдозеров подземные ракетные бункеры и шахты, которые попали под удары американской и израильской авиации. Уже через несколько часов после атак эти объекты возвращаются в рабочее состояние.

В результате Иран сохраняет доступ к значительному количеству своих ракет и мобильных пусковых установок.

Кроме того, американской разведке не удается точно выяснить, сколько иранских пусковых установок удалось уничтожить, так как Иран активно использует ложные цели. Поэтому Пентагону сложно оценить, какой военный потенциал остается у Тегерана.

Более того, Иран оперативно адаптируется и начинает лучше скрывать пусковые установки после запуска ракет, отмечает британская газета The Telegraph. Страна, по мнению издания, имеет «географическое преимущество», когда речь заходит о скрытии пусковых установок.

Американские разведслужбы считают, что у Тегерана до сих пор достаточно баллистических ракет и пусковых установок для нанесения ударов по Израилю и другим странам региона.

По сведениям американского канала CNN, около половины иранских пусковых установок не повреждены, несмотря на более чем месячные удары США и Израиля по стране.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше