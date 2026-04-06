СМИ: Иран восстанавливает военные объекты за несколько часов после ударов

Американская газета The New York Times пишет, что иранские военные оперативно откапывают с помощью бульдозеров подземные ракетные бункеры и шахты, которые попали под удары американской и израильской авиации. Уже через несколько часов после атак эти объекты возвращаются в рабочее состояние.
Кроме того, американской разведке не удается точно выяснить, сколько иранских пусковых установок удалось уничтожить, так как Иран активно использует ложные цели. Поэтому Пентагону сложно оценить, какой военный потенциал остается у Тегерана.
Более того, Иран оперативно адаптируется и начинает лучше скрывать пусковые установки после запуска ракет, отмечает британская газета The Telegraph. Страна, по мнению издания, имеет «географическое преимущество», когда речь заходит о скрытии пусковых установок.