На подготовку к строительству 3 моста через Каму направят более 77 млн рублей

В регионе объявили тендер на проведение работ перед строительством третьего моста через Каму. Речь идет о расчистке территории — в первую очередь о сносе зданий и различных сооружений. Заказчиком выступает краевое управление автодорог и транспорта, а начальная сумма контракта составляет свыше 77 млн рублей. Об этом пишет «Business Class».
Подрядчику предстоит приступить к работам уже в начале мая 2026 года и завершить их к концу июня. За это время планируется разобрать значительный объем построек: около 6,6 тыс. кубометров в мае и почти 10 тыс. — в июне.
В список объектов под снос входят как жилые, так и нежилые здания. Будут демонтированы кирпичные, деревянные и металлические конструкции, а также элементы дорожной инфраструктуры. Кроме того, планируется разборка автозаправочных станций, складов, гаражей, остановочных павильонов и автомойки. Также подрядчику нужно убрать асфальтовое покрытие на прилегающих территориях.
Все отходы после демонтажа обязаны вывезти на специальные полигоны для дальнейшей утилизации.
Работы пройдут на участках, ранее изъятых для государственных нужд, по обе стороны Камы. На правом берегу это территории улиц Борцов Революции и Спешилова, на левом — районы улиц Дзержинского, Окулова и Решетниковского спуска. В частности, под снос попадут недостроенный объект на Спешилова, автозаправка рядом с «Замком в долине», а также ряд зданий, связанных с машиностроительным заводом имени Дзержинского.
Проект строительства моста уже частично реализуется: завершен первый этап — реконструкция площади Гайдара. Остальные стадии планируют выполнять с привлечением концессионных механизмов. Они включают строительство самого моста, создание новых дорожных участков, модернизацию улиц и развязок, а также обновление транспортных узлов.
Отдельно запланирован шестой этап — реконструкция трамвайных путей, который не входит в концессию.
Будущий мост с подъездными дорогами протянется почти на 12 километров. Он будет четырехполосным, с тротуарами и велодорожками. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 85,8 млрд рублей.