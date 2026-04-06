На подготовку к строительству 3 моста через Каму направят более 77 млн рублей

Работы пройдут на участках, ранее изъятых для государственных нужд, по обе стороны Камы. На правом берегу это территории улиц Борцов Революции и Спешилова, на левом — районы улиц Дзержинского, Окулова и Решетниковского спуска. В частности, под снос попадут недостроенный объект на Спешилова, автозаправка рядом с «Замком в долине», а также ряд зданий, связанных с машиностроительным заводом имени Дзержинского.