В Саратове предпринимателя отправили под арест после ДТП с автобусом

САРАТОВ, 6 апр — РИА Новости. Петровский городской суд отправил под домашний арест предпринимателя, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в связи с попаданием в ДТП автобуса с 23 детьми в Саратовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Авария произошла в пятницу на трассе Нижний Новгород — Саратов вблизи села Новозахаркино Петровского района. Водитель погиб, ему стало плохо за рулем. Всего автобусе было 23 ребенка и несколько сопровождавших их взрослых. Дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу. Всего с места аварии госпитализированы 7 человек, из них 5 детей. СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«Подозреваемому ИП Никифорову избрали меру пресечения в виду домашнего ареста сроком на два месяца», — рассказал собеседник агентства в ответ на вопрос об избранной мере пресечения.
Как выяснило РИА Новости, изучив картотеку Петровского городского суда, следствие выходило в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судья Алексей Подмогильный отказал и постановил избрать подозреваемому Антону Никифорову более мягкую меру пресечения.