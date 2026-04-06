В Саратове предпринимателя отправили под арест после ДТП с автобусом

Авария произошла в пятницу на трассе Нижний Новгород — Саратов вблизи села Новозахаркино Петровского района. Водитель погиб, ему стало плохо за рулем. Всего автобусе было 23 ребенка и несколько сопровождавших их взрослых. Дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу. Всего с места аварии госпитализированы 7 человек, из них 5 детей. СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).