Предпринимателям в Шуе расскажут, как повысить эффективность работы с ИИ

Семинар «ИИ для бизнеса: повышаем эффективность работы» пройдет 13 апреля в центре «Мой бизнес» города Шуи по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области.
На встрече сделают обзор актуальных и удобных нейросетей для бизнеса, расскажут о способах применения искусственного интеллекта в предпринимательстве и задачах для делегирования. Также участники с помощью нейросети попробуют создать бизнес-план, изучат техники отработки возражений клиентов и проведут базовый анализ конкурентов — все с поддержкой ИИ. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.