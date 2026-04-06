Сомнительные продукты и просрочка: в Бресте закрыли три кафе

МИНСК. 6 апр — Sputnik. Деятельность трех кафе, принадлежащих одному субъекту хозяйствования, приостановлена в Бресте за грубые нарушения, сообщили в Комитете государственного контроля в понедельник.

Источник: Telegram / КГК Беларуси

Уточняется, что в проверке вместе с представителями КГК принимали участие специалисты санслужбы.

«В двух кафе выявлены факты изготовления спиртосодержащих настоек из сомнительного сырья при отсутствии утвержденной технологической документации», — сказано в сообщении в Telegram-канале комитета.

Подчеркивается, что такая документация, подтверждающая качество и безопасность, в том числе и по составу, готовой продукции, является обязательной.

Кроме того, в результате проверки утилизировано более 60 литров алкогольной продукции из-за нарушения условий ее хранения, сообщили в КГК.

Там заявили, что во всех трех кафе использовалось сырье и пищевая продукция, на которые не было документов, более того — блюда готовились из просроченных продуктов.

Выявлены и другие нарушения, связанные с несоблюдением условий хранения продуктов, использованием в производстве оборудования в ненадлежащем состоянии, сообщили в КГК.

«По результатам контрольных мероприятий более 550 кг пищевой продукции утилизировано», — подчеркнули в комитете.

Работа трех кафе приостановлена до полного устранения выявленных нарушений, уточнили в КГК.