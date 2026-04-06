Пермяки сообщили о загрязнении Камы мусором и канализационными стоками

Мусор и канализационные стоки заметили в Каме пермские рыбаки, сообщает URA.RU.
Как рассказал один из пользователей Сети, во время рыбалки в районе Мукомольного завода мужчина заметил в воде шерсть, волосы, бумагу и пакеты. Пермяк предположил, что в Каму попадает канализационные стоки.
С загрязнением Камы в этом районе пермяки сталкиваются не в первый раз. В комментариях другие рыбаки рассказали, что сброс в реку идёт с частных территорий, нарушая закон.
«С каждым годом река всё грязнее и грязнее. И никто ничего с этим не делает», — написал один из пользователей соцсетей.