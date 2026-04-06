В Татарстане отремонтировали здание архива Альметьевского района

Здание муниципального и ведомственного архивов Альметьевского района Татарстана открыли после ремонта, сообщили в исполнительном комитете муниципалитета. Работы провели при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Для архива было выделено здание бывшей столовой, где провели капитальный ремонт с учетом всех современных требований к хранению документов. В хранилищах насчитывается свыше 84 тысяч единиц хранения в 419 фондах. Это документы постоянного хранения, отражающие развитие района с 1925 по 2023 год.
«Капитальный ремонт и переезд в новое здание откроют перед посетителями широкий спектр возможностей и обеспечат качественное хранение фондов. Это значимая работа, проводимая в республике, она позволяет сохранить нашу память, сберечь архивные материалы и передать их будущим поколениям», — подчеркнула глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.